人类影响力有什么用 影响力怎么提升

2021-08-19 16:05:06 来源：互联网 编辑：佚名

人类游戏中影响力能影响一个帝国中的所有人民，也是影响玩家安定度的重要指标，不少玩家不知道该怎么提升，下面就为大家介绍人类影响力的提升方法，一起来看看吧。

人类影响力提升方法

提升城市产出的影响力，你点开文化政策那个界面能看到文化情况，影响力高就会实行你自己选的政策了。

生产市中心区域，很多建筑都是可以提升影响力的。

前哨站的齿轮越高就越快，区域别锤多了，注意看区域介绍，很多区域都减控制度，有些文明的特色建筑➕，然后文化政策那里进度条每个格子的效果不一样，越趋于中间加的越多。

古典时代选波斯可以+2城市容量，升朝代，科技里也有能提高的城市上限的，城市上限高也会降低影响力负面影响。

以上就是关于人类影响力提升的全部内容，影响力非常重要，一但影响力过低人民就会暴动。