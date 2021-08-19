泰拉瑞亚城镇有几种宠物 城镇宠物有哪些

2021-08-19 15:33:05 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚游戏中城镇宠物是一种npc，玩家可以和它们互动，不少玩家不知道城镇有几种宠物，下面就为大家介绍泰拉瑞亚城镇宠物，一起来看看吧。

泰拉瑞亚城镇宠物介绍

在使用了动物学家所售的宠物许可证物品后，第二天黎明(凌晨4:30)城镇宠物就会出现。

城镇宠物具有独特的房屋分配旗帜，并且可以与其他NPC共享房屋。

对于晶塔需求和降低区域敌怪生成速度来说，它们被算作NPC，但对于NPC快乐计算来说它们不会被算作邻居NPC，并且不会以任何方式对其他NPC的快乐产生正面或负面影响。

游戏中一共有三类城镇宠物，这三类城镇宠物有六种不同的形象。

以上就是关于泰拉瑞亚城镇宠物的全部内容，希望能帮助大家。