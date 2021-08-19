神佑释放被遗弃的瘟疫实验室副本怎么打 被遗弃的瘟疫实验室副本攻略

2021-08-19 15:24:05 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中被遗弃的瘟疫实验室副本是29级的一个限时副本，不少玩家不知道副本boss怎么打，下面就为大家分享神佑释放被遗弃的瘟疫实验室副本boss的打法，一起来看看吧。

神佑释放被遗弃的瘟疫实验室副本打法

第一阶段：boss会 近战攻击 后跳攻击 大跳攻击 喷血水 扔血球 蓄力攻击

大跳攻击：命中玩家，玩家会被踩在脚下挨打

扔血球：会朝玩家扔血球 落地产生小怪

喷血水：重点 血水命中玩家，玩家得到一个debuff。 喷血水的时候 boss身体会变红。

debuff效果：玩家自身为中心生成一个小红圈，红圈触碰到队友，队友会眩晕并且持续大幅度掉血，一般中了这招必死。

中了debuff效果的玩家要与其他玩家保持距离。

打到一定血量，boss会触发蓄力攻击，boss原地蓄力(这时候玩家分散站位，彼此保持距离)

蓄力完成后朝所有玩家添加debuff效果，每个人身上都有红圈。场地边缘刷出红色史莱姆和一只蓝色史莱姆。触碰蓝色史莱姆即可解除debuff效果。

一个接着一个去触碰蓝色史莱姆，玩家可通过逆时针或者顺时针的方法 一个一个解除debuff效果

解除debuff的同时小心躲避boss的攻击

第二阶段：全场化粪池 冲击波

boss会走到中间，左手的麒麟臂会鼓起一个大血球，爆开之后会原地大跳，下来之后场地会布满血水(boss注入血水期间伤害很高，要及时进入蓝色史莱姆圈里)与其同时 boss 的脚下会生成一个蓝色史莱姆，所有玩家需要集合到蓝色史莱姆处规避伤害，这时候会刷出小怪，小怪会追着蓝色史莱姆走。

(蓝色史莱姆是一个圈圈，身处圈圈外面会受到血水攻击，此时的血水伤害很低。

boss在中间会点名一位玩家，玩家头上会有标志，然后朝那名玩家发射冲击波，冲击波命中即秒杀。

应对方法

被点名的玩家走在史莱姆屁股后面，其他人可以走在史莱姆前面。当boss发射冲击波的时候，处于蓝色史莱姆 的屁股处，然后翻滚到蓝色史莱姆前进方向的位置，躲避冲击波的攻击。

一边清理小怪，一边躲避boss的冲击波攻击。

boss每3次冲击波之后会咆哮然后眩晕全场玩家

第二阶段结束后boss会立即大跳到某位玩家的位置(一般来说，人都在蓝色史莱姆处就翻滚躲避攻击。

(第二阶段的小怪未清理完毕的话，小怪会自爆，中了会被秒。

然后重复第一阶段，第二阶段。

这个副本 配合好就很轻松的过了。配合不好第一阶段死3个人就难受了。

我建议匹配还是算了，一个不会玩，全队坐牢。我建议直接在频道喊人。说懂机制的来一起下本

这个副本不宜太多近战职业，可以3远程2近战、4远程1近战、或者全远

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