神佑释放27级血色决斗场副本怎么打 27级血色决斗场副本攻略

2021-08-19 15:01:46 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有不少副本，玩家攻略这些副本能获得相应的奖励，其中不少玩家不了解27级血色决斗场副本的打法，下面就为大家分享神佑释放27级血色决斗场副本攻略，一起来看看吧。

神佑释放27级血色决斗场副本攻略

开局Boss是不动的，需要造成伤害唤醒，然后关上闸门，先检查下是不是所有人都到齐了。这时非常适合用高伤害高前摇的技能开先手白嫖伤害。

第一阶段：100%-75%

该阶段Boss有三种攻击模式。攻击模式一：蓄力然后挥斧子对前方造成伤害，注意挥斧子动作可能不同，但都是对前方造成伤害，因此都归为一类。攻击模式二：蓄力然后向前冲刺到达终点挥斧子，冲刺时撞到你会被击飞。攻击模式三：空中跃起然后落地，对落地点造成Aoe伤害。对于攻击模式一和二，比较容易躲，只要别让Boss正面面对你是绝对不会出事的。而攻击模式三要在Boss向你跃起时就要注意是不是朝你来的，如果是的，要么提前走要么落地瞬间翻滚躲伤害。

吐槽一下：请一定要注意Boss刚唤醒时第一次攻击就可能采用攻击模式三，所以导致了有些人刚进去就倒!麻烦注意力集中一下!第一次攻击就倒了很搞心态!

第二阶段：75%

Boss吼叫眩晕全体，需要连点w、a、s、d中随机一个键，此时boss会蓄力然后一段时间后对周围造成大量伤害，快速解除然后赶紧往墙那里跑。这里非常容易翻车，因为有些不懂机制的人刚解除看Boss不动，就继续打伤害，这个蓄力360°的Aoe非常痛，基本上打中就倒，很容易一下子倒好多个，直接翻车。

第三阶段：75%-55%

Boss会在三种攻击模式的基础上新增一种攻击模式(攻击模式四)：蓄力然后旋风斩。四种攻击模式穿插释放。攻击模式四释放的方向随机，释放中不具有任何威胁性因为远离范围就完事了，是旋风斩释放抬手的那一刻最致命，因为释放方向完全是随机的，意味着可能会往身后移动，所以先离开一段距离，躲避抬手那一刻，等到技能释放的时候再打伤害就很稳。如果抬手没躲掉，Boss移速会比你快，而且会追着你打，这意味着你基本没翻滚就必倒。千万别贪，躲完抬手随便打!

第四阶段：55%

该阶段和第二阶段完全相同。

第五阶段：55%-25%

该阶段和第一阶段完全相同。

第六阶段：25%-0%

该阶段Boss仅有攻击模式三和四，其中攻击模式三少，攻击模式四非常多。虽然攻击模三比较少，但少就代表有，还是多多注意。

该副本难度在不了解机制时难度比较高，了解机制难度较低。主要注意的是：1.输出时一定要站在Boss背后，因为攻击模式一和二只会对面前的人造成伤害;2.眩晕后别傻站着，赶紧往墙那里跑;3.攻击模式三在知道Boss要跳跃的时候很好躲，所以时刻留心;4.攻击模式四躲完抬手就没有任何威胁，别贪那一点伤害真的没必要，不是次次能反应过来的。

以上就是关于神佑释放27级血色决斗场副本攻略的全部内容，这个副本刚接触的时候比较容易翻车，需要逐渐熟悉副本的打法。