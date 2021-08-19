怪物猎人物语2绚辉龙共斗任务怎么做 绚辉龙怎么打

怪物猎人物语2绚辉龙是共斗任务需要打败的怪物，这个任务难度不小有8星，下面就为大家分享怪物猎人物语2绚辉龙共斗任务的攻略，一起来看看吧。
绚辉龙脱壳前
平时：技巧型/范围技：甩尾
生气：力量型/范围技：喷火(机率烧伤)
绚辉龙脱壳后
平时：速度型/光耀枪(单体无对应猜拳)
生气：力量型/范围技：喷火(机率烧伤)
·生气看嘴巴有没有吐气。
·范围喷火*2之后会停止喷火。
绚辉龙攻略
1.准备三猜一击必杀技能的随行兽基因，用于对付绚辉龙以外的魔物。
(1)力量型/无：一击必杀基因[中]
(2)技巧型/无：毒蜘蛛基因[特大]
2.准备部位破坏的装备/护石(取一即可，不可迭加)、随行兽基因。
3.准备雷属武器/随行兽(对应脱壳前)、冰属武器/随行兽(对应脱壳后)。
4.SOP
(1)开场开冰冷雾后两人一左一右前进，左边对付电龙，右边对付碎龙，请用随行兽一击必杀技能速杀。
(2)地图正上方会合打绚辉龙(脱壳前)，请以部位破坏为重。
(3)逃脱后继续往地图正上方追击，击杀后完成。
以上就是关于怪物猎人物语2绚辉龙打法的全部内容，这个任务还是非常难打的，玩家需要一定的走位和技巧。
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