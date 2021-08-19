神佑释放冰法的技能和神佑怎么选 冰法怎么玩

2021-08-19 14:39:02 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中冰法是目前为止刷图清关速度做稳定的一个职业，不少玩家清楚冰法的技能和深有该怎么选，下面就为大家分享神佑释放冰法的玩法，一起来看看吧。

神佑释放冰法玩法介绍

根据选择神佑不同，法师分为4个流派：依次为冰奥系、冰系、火系和火奥系，本人提供的玩法思路为冰系法师。目前国一等级一般都是在1-35级左右，因此比较适合1-35级法师。

1.神佑选择：野性灵韵(狼头)：1和4至少为紫色，2和3至少为蓝色。

2.职业技能选择：增幅+回蓝，不建议换其他职业技能。

3.战斗技能选择：冰枪+冰环+闪现+暴风雪，加点暴风雪>冰环>冰枪，闪现可以不点或只升到5级。

4.法师属性选择：暴伤>攻击>暴击，以上三个属性优先考虑，其余属性不重要

因此推荐装备为：

(1)主武器：首选探索者-暴伤，次选攻击队-攻击;

(2)副武器：远征军-攻击;

(3)头：远征军-暴伤;

(4)下衣：远征军-冰环+1;

(5)鞋：管理者-暴伤;

(6)手：首选亡者-暴伤，次选先祖-攻击;

(7)护肩：亡者-攻击;

(8)腰带：首选探索者-暴伤，次选先祖暴伤。

5.玩法思路

(1)野外刷怪：主要思路是先拉怪将其聚在一起(检查下蓝量够不够一个暴风雪的)，等怪硬直时先开暴风雪，往前翻滚出暴风雪范围不远处。马上开增幅，等怪往你面前走开冰环，然后往后走。此时怪在你开冰环时会被击退至暴风雪范围内，与你冰环产生的冰霜风暴重合。如果还有残余，由于暴击会减冷却，等冰环好再放一次即可，基本可以做到秒杀。

(2)打boss：主要思路是先手开暴风雪，然后马上增幅+冰环。由于增幅可以回满蓝和加暴击，利用暴击减冷却和冰霜风暴内减消耗，不停打出冰环造成巨额伤害。在增幅冷却时，注意等冷却完要保证增幅和冰环(或暴风雪)可以同时释放。次选思路适用于不适合贴脸打boss或自身血量很低要稳一手时，此时少用冰环，以增幅+冰枪为主，暴风雪为辅，从而拉开距离，等贴脸不危险和自身血量健康时再回归主要思路。

补充(关于药水的问题)：请把自身背包里所有恢复药水和其他不重要的药水全部卖给杂货商人，然后买恢复药水V和再生药水I。

原因：

(1)买药水是金币买的，两款药水原价3000，打折2100，你花几十万可以用很久很久很久;

(2)恢复和回复药水都是一次性立刻回复，并且共享冷却无法同时使用，而再生药水独立计算冷却可以与上述药水共用，并且是持续性回复;

(3)卖其他药水主要是用不到这些，可以换金币和清理背包;

(4)恢复药水V的回复量和再生药水持续回复量，法师基本可以直接回满，效果非常显著。

6.为什么选择冰系法师?

(1)优势非常显著：1.野外清野效率非常高;2.循环稳定，增幅回蓝和左键平a连招回蓝;3.操作简单上手，平a必定左键起手，技能释放基本不需要什么手法。

(2)存在的劣势：1.神佑价格越来越贵，这真没什么办法，想玩冰系法师只能趁便宜赶紧买;2.冰系法师核心技能冰环需要贴脸放(这是攻击距离劣势，并非生存劣势)。

补充(关于冰系法师生存率低的问题)：我认为冰系法师生存率低是一个悖论，这个结论是不成立的。

第一，假设有打Boss时倒了，那么请问为什么会倒?二倒及以上基本上就是严重失误了，显然是个人问题(如走位失误、放技能时机不好、机制不熟悉等)，与职业和选择的流派没有任何关系!

第二，纵向来看，由于冰环是贴脸释放的，相当于是个近战法师了，如果说近战法师没法玩，那么近战更加不是更加没得玩了?所有boss都有硬直，抓住时机完全不会有任何问题。横向来看，其他法师不需要贴脸，那么和游侠一样，难道说倒地的游侠和其他法师就不多吗?

第三，这个游戏基本上所有伤害都可以躲并且仇恨只锁定一人，换句话说boss不打你你贴脸都没关系，boss打你(boss移速一定比你快)你是贴脸还是在远处，你还是得翻滚躲，那有啥区别?所以，我的结论是只要boss仇恨在你身上，你无论是近距离还是远距离都需要翻滚躲伤害;如果boss仇恨不在你身上，你在哪里打伤害都无所谓。

最后，根据交易所野性神佑的价格不断上涨的事实可以看出，越来越多的人开始玩冰系法师了。如果想要玩冰系法师的，建议你在灵韵还便宜的时候尽快入手。

以上就是关于神佑释放冰法玩法点全部内容，希望能帮助各位玩家。