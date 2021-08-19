刺客信条英灵殿围攻巴黎DLC未来往日成就怎么做 未来往日成就攻略

2021-08-19 14:32:10 来源：互联网 编辑：佚名

刺客信条英灵殿围攻巴黎DLC未来往日这个成就偶不少玩家不知道怎么做，这个成就任务要求我们进入法兰西的刺客据点，下面就为大家分享刺客信条英灵殿围攻巴黎DLC未来往日成就攻略，一起来看看吧。

刺客信条英灵殿围攻巴黎DLC未来往日成就攻略

首先需要找到3把钥匙才能进入刺客据点。钥匙分散在法兰西各地，在地图上显示为一种叫做“挖掘”(蓝色图标)的神秘传说。找到其中1个钥匙后，会出现一个叫做“隐藏”的任务，剩余2把钥匙会被标记在地图上，跟随任务指引就能找到。

找到所有3把钥匙之后，刺客据点的位置会被标记出来，使用钥匙进入刺客据点即可跳杯。

以上就是关于刺客信条英灵殿围攻巴黎DLC未来往日成就的全部内容，这个成就并不难，玩家只要找到法兰西的刺客据点即可完成。