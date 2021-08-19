怪物猎人物语2青电主基因怎么搭配 青电主基因搭配推荐

2021-08-19 14:27:21 来源：互联网 编辑：佚名

怪物猎人物语2青电主是游戏1.2版本中新增加的一个随行兽，不少玩家不知道怎么搭配基因，下面就为大家介绍怪物猎人物语2青电主基因搭配推荐，一起来看看吧。

怪物猎人物语2青电主基因搭配

因子有35%的雷系宾果，力量、技巧、速度宾果各10%，有狂热70%全属伤和会心16%(其它全属性攻击buff会顶掉狂热的buff，同图标buff互顶)经典共斗队友顶我狂热 噗噗

这套配法可以适用于大多数雷系随行兽(少数随行兽技能微调)，青电主的肉度不错，会心率高，用这套因子可以当技巧雷属性的毕业怪，也建议萌新先做这个肉度高的青电主不容易翻车，少数属性较为偏激的怪，比如金狮子高攻低防，那么金狮子技巧的主输出技能可以换成电龙的复仇雷击，金狮子自带的探测巢穴技能也比较实用，建议老玩家直接做只金狮子

各因子出处：

同步化特大：加和人物合击的伤害，水属性随行兽有几率出因子，升行加成不大，可以迟点升星

会心羁绊特大：会心时加20羁绊值，1星加22，2星加25，冰属性的随行兽有几率出因子

麻痹大：麒麟

狂热化大：恐暴龙、龙属性牙猎犬(满级狂热化全属攻70%减自身30%属防5回合，比电罩电属攻防30%5回合，蓄力2回合的buff要厉害的多【一次攻击后蓄力效果消耗】)

雷击中：青电主电龙

复仇雷击特大：电龙

会心特大：很多随行兽都有

雷强特大：加到面版上的雷攻，必带因子，雷系随行兽几率出

突袭大：白海龙

以上就是关于怪物猎人物语2青电主基因搭配的全部内容，不了解怎么搭配的玩家可以按照以上的内容来进行搭配。