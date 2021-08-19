刺客信条英灵殿DLC围攻巴黎三贵族成就怎么做 巴黎三贵族在哪里

2021-08-19 14:11:48 来源：互联网 编辑：佚名

刺客信条英灵殿DLC围攻巴黎中有一个从就叫三贵族，不少玩家不知道怎么做，下面就为大家介绍刺客信条英灵殿DLC围攻巴黎三贵族成就的攻略，一起来看看吧。

刺客信条英灵殿DLC围攻巴黎三贵族成就攻略

探索法兰西时，地图上可能会出现带有交叉剑+鸢尾花的标记。这个图标代表的就是法兰西贵族，他们因维京人的到来失去了曾经的地位。三位贵族分别位于蓝色旷野(埃夫雷辛地区)、塞纳河高原(阿米诺斯地区)和三堵墙(梅卢诺斯地区)，他们的强度比较高，做好准备再去挑战。

击败他们之后，一定要走过去确认击杀。然后我们会拿到一张便条，上边写着下一个贵族的位置。击败全部三个贵族即可解锁【三贵族】奖杯。

以上就是关于刺客信条英灵殿DLC围攻巴黎三贵族成就的全部内容，玩家只需按以上的位置找到三贵族一一打败即可。