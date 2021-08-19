神佑释放夏日火蜥蜴庆典有什么活动 夏日火蜥蜴庆典活动怎么玩

2021-08-19 11:43:53 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放最近上线了夏日火蜥蜴庆典活动，不少玩家不知道这个活动中有什么内容，下面就为大家分享神佑释放夏日火蜥蜴庆典的活动内容，一起来看看吧。

神佑释放夏日火蜥蜴庆典活动内容介绍

活动时间：08月19日 09点00分 ~ 09月16日 09点00分(CST)

活动一. 狩猎火蜥蜴

着火了~ 着火!活动期间，卢密欧斯到处可见火蜥蜴及保护它的火花蜥蜴人!

火蜥蜴 & 火花蜥蜴人

击杀活动怪物可获得火蜥蜴币(活动币)。可使用活动币到活动商人进行交换多种奖励。

击杀火蜥蜴和火花蜥蜴人，不仅可获得硬币，而且还能获得火蜥蜴藏宝图碎片!

收集8张碎片并找到活动商人，即可修复火蜥蜴藏宝图。寻找宝物地图，获得丰厚的活动币奖励。

温馨提示：活动怪物是击杀怪物时一定几率出现。

夏日活动商人珍珍及曼达

提示：无法使用的剩余的活动币会留在用户背包中，后续活动再次进行时可再次使用。

活动二. 夏日活动钓鱼比赛

钓到大鱼了~ 大鱼!为了享受风流的神佑玩家准备的活动!

活动期间，请捕获被指定为活动鱼的眼斑双锯鱼、大眼鲷、宝石鱼3种鱼。

挑战钓鱼比赛，获得活动币!提取活动鱼可获得活动币。

温馨提示

除了斯佩齐亚特雷蒙的黄金渔场地区以外，不能捕获夏日活动鱼。

在斯佩齐亚特雷蒙的黄金渔场举行的夏日活动钓鱼比赛是从08月19日 09点00分 ~ 09月16日 09点00分(CST)结束。

夏日活动须知

活动结束后，为了一周内使用活动币，可在游戏内确认活动商人及活动地图商人。

使用活动箱时，一定几率可活动夏日海边的热情泳装/头饰及青金石武器外形奖励。

此奖励不是100%几率能获得的，也不是活动参与奖励。

以上就是神佑释放夏日火蜥蜴庆典活动的全部内容，活动维持一个月左右，还有不少奖励，请各位玩家多多参与。