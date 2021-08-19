永劫无间怎么练习立回 立回使用技巧

2021-08-19 11:38:14 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中有不少小技巧，其中立回这个技巧非常重要，立回用的好能在对战中反败为胜，下面就为大家介绍永劫无间立回使用技巧，一起来看看吧。

永劫无间立回使用技巧

蓄力取消，平A闪避，两者结合，用好了就是立回。

蓄力闪避：这个阶段要练习的是如何安全的释放蓄力，即保证不会被振，即便打空也没问题，因为打空或对刀意味着这轮立回打平，可以重新进入立回

我们从对面的角度思考，面对蓄力的对手，无非对着蓄力/平A转振/直接闪开。

对蓄力是一个纯赌博行为，意思就是看谁胆子大，如果你心脏不够大，没把握对刀或者怕被转振，那最稳妥的方法就是闪开。

平A转振是一个有风险的行为，作为蓄力方，最安全选择的是对面二段平A出手时松蓄力，翻译一下，不要看到对面平A就松手，等对面选择，二段A就松手，对面闪走就前闪避取消接A/B，击中之后就是确认的范畴了，如果对刀就重新立回。

对面如果直接闪开，那你一定要取消蓄力，这是最稳妥的方式，像上一条一样，可以前闪接A/B试探，然后确认/重新立回。

以上就是关于永劫无间立回使用技巧，立回还是非常建议各位玩家练习的，这个技巧能在对战中为你提供不少帮助。