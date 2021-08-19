赞助者Patron怎么设置中文 Patron游戏怎么玩

2021-08-19 11:30:51 来源：互联网 编辑：佚名

赞助者Patron是一款模拟经营游戏，玩家可以收集并生产资源，将您刚起步的村庄一步步建设成繁荣的城市，下面就为大家介绍赞助者Patron的玩法和中文设置，一起来看看吧。

赞助者Patron中文设置和玩法

中文设置

这款游戏改语言居然不能进入游戏后在选项里设置，而是要点击steam界面绿色的“开始游戏”之后会出现一个设置框，第一个是游玩，倒数第二个是语言，一开始是英文，改成中文就行了。

游戏玩法

1.玩法上，其实是放逐之城的加强版，而且这游戏最方便的一点，那就是不需要道路。数十个房屋直接一排排地放在一起，小人照样顺利通行，造路只是让小人能走得快一点，这一点觉得很不错。

我一开始造了个渔场之后，房子的扩展和加产量选项一升级，工人2个基本上就不会缺食物了，而且一开始仓库没有设定数量，造了码头之后，我的第一桶金全靠卖鱼。

2.记得一定要设置资源最高总量，不然初期造多少站点都感觉仓库空间不够用，而且还会无限制的生产资源，造成浪费。

3.仓库和站点是异次元空间，在一个地方砍了木头，放到站点里，小人会从相距半个地图的另一个仓库里取出木头来，虽然不真实，但是方便。

4.矿物是无限的，按G看一下哪些地方是绿色的，在绿色的范围里造任何矿站(石头，煤，铁，金)就能达到100%的效率我到中期之前，都是只有一个煤矿一个石矿一个铁矿的。

5.普通难度感觉还是不难，玩到4个小时的时候，初始能采集到的资源基本都有几千了，就是金币少了点，然后接了个电话出门去忙了，等回来的时候，金币已经二十多万，人口也涨起来了--遇到事件会自动暂停，我出门一个多小时没有遇到事件，大概是因为选择的事件数量是正常。

6.事件比较重复，基本上都是教会的B事，然后就是一些“海盗商人”“退休海盗”想要加入，少人口的时候让他们加入就行，人口多了就选择拒绝并把他们抓起来换钱就行。

7.有产业链，基本上高级物品都需要低级的资源来生产，不过我觉得这游戏产业链机会没用，尤其是我已经有了20W金币的情况下，我直接多造几个码头进口就完了，尤其是奢侈品。

我500+人口结束的时候，名流数量也就十几个。更多的是农民和劳工，所以如果真的要做产业链，只需要做农民和劳工的奢侈品就行。

8.商人和名流如果有要求的话，直接用港口进口一些奢侈品就行--不过我是全部产业链都造出来就是了。

9.港口可以购买/出售所有资源和物品，就是定价有点问题，最贵的貌似是饼干，7块卖一个，葡萄酒5块，但是生产他们的时间实在是太长，而且产业链也太复杂了。

多造几个港口(码头升级版)，一个渔场4个工人卖鱼的收益都比卖饼干来的划算--如果缺钱，直接卖鱼觉得是最简单的。

以上就是关于赞助者Patron玩法和中文设置的全部内容，喜欢模拟经营游戏的玩家不要错过了。

