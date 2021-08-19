审判之逝湮灭的记忆电波探测器是什么 电波探测器怎么用

2021-08-19 11:22:24 来源：互联网 编辑：佚名

审判之逝湮灭的记忆游戏中有不少需要玩家办案使用的小道具，其中电波探测器不少玩家不知道怎么用，下面就为大家介绍一下电波探测器的使用方法，一起来看看吧。

记忆电波探测器使用方法

能够定位发出可疑电波的窃听器、针孔摄像机等可能与犯罪相关的物品的位置。在面对某些事件时能够发挥关键作用。

电波探测器的指示灯为红色时表示当前方向错误，指示灯较短时表示当前位置离目标较远。这个情况表示电波的发生源离当前位置较远，且不在八神正对的方向。

▼指示灯显示为绿色时表示方向正确，沿当前方向便能找到电波的发生源。指示灯变长，说明发生源就在附近。

以上就是关于审判之逝湮灭的记忆电波探测器用法的全部内容，在本作中，还会有更多侦探小工具为主角的调查提供关键帮助。