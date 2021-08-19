深海迷航零度之下独眼巨人号碎片在哪 独眼巨人号碎片怎么获得

2021-08-19 11:14:34 来源：互联网 编辑：佚名

深海迷航零度之下游戏中有不少道具，其中独眼巨人号碎片这个道具非常重要，不少玩家不知道在哪里获得，下面就为大家介绍一下深海迷航零度之下独眼巨人号碎片的获取位置，一起来看看吧。

深海迷航零度之下独眼巨人号碎片获取位置

首先打开位置信息，然后找到13号逃生舱。

到达13号逃生舱后，顺着西北方向进入一片树菇区域。

在树菇区沿着西北方向的海底就能找到散落在地上的船体碎片了。船体碎片的样子不同。

打开位置信息，并且找到19号逃生舱的位置。

然后沿着西偏西北的方向沿着海底走，到达200米水深的陆地区域。

沿着海底偏西方向直行，就能找到散落在地上的舰桥碎片了。附近也有很多船体碎片，没有解锁船体碎片的也可以在此处寻找来解锁。

在水面上找到云团最大的五指山区域。然后前往五指山。

到达五指山后向下下潜，潜入水底后，顺着漂浮者的亮光找到水下的浮岛。

在浮岛上面有散落在地上的发动机碎片。

在中心区域的浮岛上面是有一个残骸，残骸附近散落着很多发动机的碎片。

以上就是深海迷航零度之下独眼巨人号碎片位置的全部内容，请继续关注91游戏网。