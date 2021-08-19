神佑释放恶之境食尸鬼怎么打 恶之境食尸鬼打法介绍

神佑释放恶之境副本中有很多boss，其中食尸鬼boss玩家都觉得是最好打的boss，不少队伍都一次过，下面就为大家介绍关于恶之境食尸鬼的打法吗一起来看看吧。
食尸鬼模样的怪物，战斗时间无限，boss会在第五分钟进入狂暴，但是狂暴为软狂暴，只是伤害小幅度提高，狂暴后规避好伤害仍然可以磨死。场地也是一个圆形场地，有护栏，无场地影响造成的死亡。
技能一
灵魂分裂。BOSS会由本体分裂成光明者和暗影者两个目标。
技能二
无敌。当BOSS分裂后，光明者会站在场地中央进行吟唱光明之域。光明者会保持无敌状态。此时可以攻击暗影者。
技能三
光明之域。吟唱者会把场地分为外、中、内三圈，并持续吟唱，对三圈中的随机两圈释放光明之域，2秒后对仍然在光明之域上的玩家造成3000点伤害并击倒玩家。此技能只要在分裂状态下，就会持续释放，跑位极其频繁。
技能四
暗影爆发。暗影者会锁定随机目标向其移动并急速旋转，同时向360度释放速度飞快的暗影粒子，触碰暗影粒子将受到1500点伤害，如果被boss追上，则会同时吃到数个暗影粒子，容易减员。
技能五
钻地攻击。暗影者会钻入地面，无法被攻击，并锁定随机玩家从该玩家位置钻出，同时每0.2秒造成一次1000每下的伤害，反应慢不跑开的话容易被钻地攻击杀死减员。
技能六
合体。光明者暗影者合体并取消无敌状态，合体状态下会使用光明者的光明之域和暗影者的暗影爆发技能。
BOSS大约在战斗五分钟后狂暴，狂暴时为合体状态，并提高移动速度和伤害，释放合体状态时的技能。狂暴后仍然可以规避技能磨。
以上就是关于神佑释放恶之境食尸鬼打法的全部内容，食尸鬼是恶之境中的老二，这个boss完全就是送的。
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