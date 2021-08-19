使命召唤17靶场练习成就怎么做 靶场练习成就攻略

2021-08-19 10:53:18 来源：互联网 编辑：佚名

使命召唤17游戏中有很多成就供玩家挑战，其中靶场练习成就怎么比较有趣，需要玩家打靶完成，下面就为大家介绍靶场练习成就攻略，一起来看看吧。

使命召唤17靶场练习成就攻略

靶场练习是游戏中一个非常特殊的成就，完成条件为：在“绿灯红灯”中，在大街上击倒15个金属靶子。

成就玩法

在那个硕大的军事基地内会推门进一个游戏机房，那一块包括外面就是所谓的大街。

一个1.1模拟城镇的地方，有很多练习用的靶子，打那个就行。

总数超过15个的(包括各个店铺里面也会有，有些要靠近了才会竖起来) 稍微仔细点找很好找。

以上就是关于使命召唤17靶场练习成就攻略的全部内容，这个成就还收比较容易忽略的，想要完成全成就的玩家不要错过。