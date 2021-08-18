永劫无间迦南怎么用 迦南玩法技巧介绍

2021-08-19 10:48:59 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间游戏中迦南是一个非常好用的角色，也非常受很多玩家的欢迎，但也有不少玩家不知道迦南怎么用，下面就为大家介绍一下永劫无间迦南的玩法，一起来看看吧。

永劫无间迦南玩法技巧

三排环境里，和尚沙男胡桃需要依靠技能在团队里履行的职责过多，不利于个人实力发挥，迦南高生存率以及低仇恨可以给机师最好的战斗环境。

首先选个这个英雄请确保你个人战斗力处于当前段位上层，然后能熟练玩树，上房以即壁击，简单的说就是，单排人少使用远程武器。

基本带个连弩或者弓射下大佛抓过来的人就够了，因为你需要用近战给敌人造成硬直来保护队友。

找到妙手，完璧务必给迦南，能够快速回到战场直接关乎她的战斗力。

群隐团战很好用的，群隐会丢近战锁定，而且混战丢群隐，再来个沙男沙暴啥的，基本无脑蓄力就行不用怕振刀。

光佑是神器，见到必拿，一局打完治疗量2w5保底，再就是融入三排环境，学会长剑和阔刀了，比太刀长枪好使。

以上就是永劫无间迦南玩法的全部内容，迦南是一个目前版本最为强势的角色，但是并不适合纯新手。