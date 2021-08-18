人类humankind有哪些奇观 奇观有什么效果

2021-08-19 10:42:25 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind是一款回合制策略战旗游戏，游戏和文明系列一样有不少奇观，下面就为大家介绍一下啊人类humankind中的奇观和奇观的效果，感兴趣的玩家一起来看看吧。

人类humankind奇观介绍

下龙湾

此名意喻“下凡之龙”海湾，传说这些小岛长久以来一直帮助着大陆上的居民抵御来自海上的入侵者。

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效果：+5影响力。

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伊真火山

有许许多多的民间传说诉说着这座火山猛烈的喷发以及蓝色的火焰，但是伊真火山中央外表变样的巨石群才是最令人恐惧的。

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佩里托莫雷诺冰川

这块缓慢移动的冰川无时无刻地提醒着我们，人的一生在大自然的历史面前不过是转瞬即逝的。

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大堡礁

古人们通过天象的引导，在这片五彩缤纷且丰饶的水域中世世代代穿梭而过。

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大蓝洞

鲨鱼、虾虎鱼、神仙鱼，形形色色的海洋生物在这洞穴的未知水域中尽情遨游着。

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姆鲁山

据说，在这令人惊叹的高耸山壁之下的洞穴内，有着无数的蝙蝠、无底竖洞以及尸骸。

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希利尔湖

如梦似幻的湖景，让人仿佛脱离了现实，如同置身于梦境般，更能充实灵魂与心灵。

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彩虹山

这些连绵的山脉是人们日常朝拜和供奉的场所，也是大自然力量的证明。

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珠穆朗玛峰

据信，圣洁的能量保佑着此地， 任何到此的人都将在这神圣的风景面前流露出敬畏之情。

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以上就是目前人类humankind游戏中奇观的所有内容，奇观能让一个文明获得不少加成，但是建造起来非常麻烦。