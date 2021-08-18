冰汽时代dlc最后的秋天怎么玩 最后的秋天玩法介绍

2021-08-19 10:30:00 来源：互联网 编辑：佚名

冰汽时代中最后的秋天是游戏的一个dlc，估计又不少玩家都没听说过，下面就为大各位玩家介绍冰汽时代dlc最后的秋天的玩法，一起来看看吧。

冰汽时代dlc最后的秋天玩法介绍

在科技树上推荐以锯木厂作为首发科技，普通难度第一天快速的丢下两个工作站，锯木厂当天就能研究出来，晚上直接做双锯木厂第二天就有足够的木头做9帐篷，然后就基本不会有病患了.

第二个科技推荐港口，人手充足的时候有一定工作效率，地图给了4个建设位置建议初期2港口2渔村，后期地图木头锯光了就3港口1渔村。

港口主要运钢12天左右的时候需要开启通风工厂再开始给一个港口运煤,后期要靠疯狂喂饭来维持效率，所以双渔港/高级渔港是非常必要的。

你在研究支架/核心/复合钢板结构优化的时候，项目研究完会直接把你库存的做好的东西清空，所以建议多跳本先研究结构优化再开工。

另外这一关可以不急着做资源储备站，可以用工厂的制造列表把资源卡住。

通风工厂是必备建筑，减少煤消耗也是优先级很高的科技，保护性支架和核心增压也是神技，

在前期申请5到20工程师就足够用了，保证手上有足够的工人和足够的核心就OK。

法典上只要动力值能顶满就不存在工期问题。

基础法典起手先开维持治疗，可以白嫖一波动力值，然后是教堂祈祷全酒馆还有养护所有时间点开，精致餐食在渔港建设完毕以后也点开，基本可以抵消每天降低的动力值。

葬礼由于不会死人先不管，欢愉之屋可以白嫖3次祈祷的动力值，在动力值积攒到55%左右的时候直接点开，就能顶出动力值的增益BUFF。

后期生病有医务所可以继续开，没有医务所关就掉。刁民不满无所谓。

初级劳动力法典核心开工以后第二天剧情出发，14小时工作制优先点出来，然后可以把锯木厂，港口，渔村什么的统统加班，每天多干4小时资源根本不愁花。

后面的安全流程，短时班次什么的都要点出来。药房不点加班补偿可以考虑但推荐不点，不如等他们罢工了直接喂饭。

高级劳动力法典选工人路线极不推荐点废除特权和民兵组织的，因为会导致死人。

高级法典就是自古华山一条路了，需要注意的就是议会广场最好在点出官方准则以后再建造，不然工人兄弟会让你见识一下什么是狼心狗肺。

无私奉献没什么必要，当然后期在毒气1级的时候3通风工厂加各种保护措施，无私奉献一下工地等级还是安全。

另外保持安全作业真的很重要，这个DLC不存在工时上的问题。我玩幸存者也没有因为能量塔建不完被解雇。

以上就是关于冰汽时代dlc最后的秋天玩法的全部内容，这个dlc的可玩性还是非常高的，建议喜欢冰汽时代的玩家入手。