人类humankind成长星星怎么获得 成长星星是什么

2021-08-19 10:25:36 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind成长星星是游戏中非常重要的道具，获得成长星星的条件是在帝国中获取5个人口单位，很多玩家不知道怎么获取，下面就为大介绍人类humankind成长星星的获取方式和作用， 一起来看看吧。

人类humankind成长星星介绍

成长星星的获取条件是：帝国中拥有五个人口和/或单位，换句话说，就是帝国中单位+城市人口数量达到5。这里有一点很关键：单位数量≠你可以操控的“单位”数量。

比如有时狩猎队虽然看上去是一个单位，但实际上却是由三个单位组成的一支军队，计算时作三个单位，他们可以一起行动，但在战斗中会被拆分成三个独立的军团。同时你也可以主动将他们分开行动。

获得单位

在新石器时代，玩家所拥有的唯一单位是部落，而部落作为早期独特的单位，拥有一个强大的能力，游牧民：可以通过三种方式增加单位数量捕猎、洗劫、探索奇珍品。

捕猎顾名思义，就是和野兽战斗并获取战利品。比如猎杀了这只可怜的鹿后，获得了5食物和5影响力，而每获取20食物就可以为该军队增加一个单位。

合理利用战术和地形猎杀猛犸象也不是没有可能。

洗劫只能在单位位于可以被洗劫的单元格上时执行，早期主要是庇护所和巢穴。只需将单位停留在可被掠夺的单元格上，并在单位界面选择掠夺还要再点击所掠夺的单元格，之后便会消耗一至数个回合进行掠夺。在游戏早期，掠夺成功后会提供20食物，同时也会摧毁该巢穴/庇护所。

巢穴四周会相对危险，庇护所也是独立民族的出生点。

珍奇品则会在地图上随机刷新，早期同样是分为两种，只需单位走上该单元格便可自动收获。经个人测试，前者会给予5/10/15食物不等，而后者则会给予1/2/3科研不等以及恒定的5影响力。

注意：新石器时代刷新的珍奇品会在进入远古时代后消失，届时会刷新出新的珍奇品，掉落完全不同的奖励，可以在过时代前把附近的珍奇品捡完以免消失。

获得人口

平民单位会在固定的场所里生活，在游戏里就是前哨站和城市。而前哨站是建立城市的基础。玩家可以使用任意陆地单位，在一块还没有被占领的领土上建立前哨站，地图上领土间以虚线划分。

建立前哨站后，这块领土就会被玩家所占领，之后可能会通过各种方式易手。建立首个前哨站需要花费5影响力以及若干回合。前哨站建立后，会自动开发周围六格，且在该领土内的单元格。

不同的地形和地貌在被开发后会提供不同的产出，在创建前哨站是将鼠标悬停在单元格上，ui会显示周围地块会被如何开发，以及开发后的产出。

同时，在游戏的内置百科中也可以查询不同地块是如何被开发的，这和后面的区域建造息息相关。

可以看到，在该处建立前哨站会提供总计10粮12锤的产出。

建立前哨站后，所开发的单元格会将该单元格的产出提供给该前哨站，而未被改良的单元格则不会提供产出。如图，伊拉依这个前哨站在建成后，成功开发了图中红圈所示的四个单元格，共提供7粮8锤。

而前哨站(黄圈)本身提供了3粮4锤，合计10粮12锤，和屏幕上方的城市产出界面一致。

前哨站在建立初期是0人口，随着时间的推移，只要食物充足，人口便会慢慢增长。同时，人口越高，消耗的粮食就越多;当提供粮食不足时，人口会逐渐减少。

以上就是关于人类humankind成长星星的全部内容，希望能帮助大家。