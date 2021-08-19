人类humankind知识星星是什么 知识星星怎么获得

2021-08-19 10:12:51 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind游戏中知识星星是一个非常重要的道具，不少玩家不知道该怎么获得，下面就为大家介绍人类humankind知识星星的获取方式，一起来看看吧。

人类humankind知识星星获取方式

知识星星很好理解，只要累计10科研就可以获得该星星。

科研在游戏中的作用主要是解锁新的科技，而玩家在创立首座城市后，便可以打开科技树界面选择要研究的科技。而在这以前获得的科研也会被保留，累积到首个研究的科技中，这里还有一个新的概念，传承特质。

玩家在获取任意传承特质后，在之后的整局游戏里都会拥有该传承特质提供的buff。而在进入新时代选择文明时，不同侧重的文明也会提供不同的传承特质。

新石器传承特质，从左至右依次是：每一人口+1锤、每一人口+1粮、每一人口+1瓶(科研)。

以上就是关于人类humankind知识星星获取方式的全部内容，知识星星很好理解，只要累计10科研就可以获得该星星。科研在游戏中的作用主要是解锁新的科技，而玩家在创立首座城市后，便可以打开科技树界面选择要研究的科技。