九十六号公路边境怎么过 过边境有哪些方法

2021-08-19 10:08:02 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路是一款公路冒险生存游戏，游戏中玩家需要逃离这片战乱土地，其中有不少边境需要玩家成功通过，下面就为大家介绍关于九十六号公路边境的方法，一起来看看吧。

九十六号公路边境通过技巧

1.如果你让蛇头带你过境你应该带至少85块(途中给蛇头50，给小哥付钱10，警卫25)，只要你有运气那个技能应该是100%说服蛇头带你走，然后最后觉得还是最好自己先跑，91%概率成功跑掉。

2.混在货车里面过境啥也不需要，就是需要体力，尽量把体力拉满(后面你就知道了)。

进去之后先躲在箱子后面，警卫探查动静的时候好像是不能动视角，放狗进来的时候你没有东西喂它也行，但是你需要从左边躲到车下。

关键的一点，警卫探测呼吸的时候要憋20秒，这20秒会用多少体力忘了，只要扛过去这波应该就能跑掉。

以上就是关于九十六号公路过边境技巧的全部内容，其实并不难，不了解怎么过边境的玩家可以用以上的方法试一下。