冰汽时代黄金之路成就怎么做 黄金之路成就攻略

2021-08-19 10:02:58 来源：互联网 编辑：佚名

冰汽时代游戏中有不少成就，其中还有些隐藏成就，黄金之路成就就是其中之一，不少玩家可能不了解这个成就怎么做，下面就为大家介绍黄金之路成就的攻略，一起来看看吧。

冰汽时代黄金之路成就攻略

黄金之路全部解锁条件：

玩新家剧情

找到所有幸存者

接收所有难民

不签署越界法案

没有任何死亡

没有任何民众需求

任何难度都可以，但由于严酷天气和低采集率对民众需求的影响，强烈建议普通难度。

民众离开城市(比如伦敦帮)不会被计算为死亡事件。

所有导致民众被杀的法案都要禁止：

紧急班次

患者鉴别分类

童工所有岗位

决斗法

所有越界法案都要禁止：

信仰：公正谴责

信仰：公开忏悔

秩序：效忠誓言

秩序：武力说服

真理守护者、新信仰、新秩序没有这些法案将不会被解锁。

如果你做出了以下该避免的决策，可以通过读取最近的自动存档或采取必要措施来防止失去资格事件的发生。

所有可能导致公民被杀的法案都要避免：

信仰：治疗室

秩序：宣传中心

秩序：监狱

城内有截肢者而未签署义肢法案

所有可能导致公民被杀的游戏选择都应该避免：

15天内未探索至冬日之家

用武力组织伦敦帮离开

暴风雪袭击时留下任何探险队和侦察员

运输时让任何队员穿越看不见的暴风雪前沿

暴风雪到达后仍然运行任何煤矿

所有可能触发公民需求的情况都应该避免：

未能在民众到达城市后的第一晚提供住宅

未能在暴风雪来临前准备足够的木材

在任意工作场所使用加班超过7天，游戏时你签署了紧急班次但并没有激活过

任何被救援的幸存者无家可归超过36小时

任何民众生活在寒冷或更冷的家中超过36小时

任何民众持续饥饿或快要饿死超过36小时

任何民众被冻伤并没有被治疗超过36小时

以上就是关于冰汽时代黄金之路成就攻略的全部内容，大家可以看到这个成就流程还是很长的，为了避免这个成就失败玩家可以用sl的方式完成。