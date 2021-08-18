女巫来了大锅有什么用 大锅是什么

2021-08-19 09:54:42 来源：互联网 编辑：佚名

女巫来了这款游戏中有不少道具和战利品，其中大锅是一个非常重要的道具，不少玩家都不太了解它的作用，下面就为打击介绍一下女巫来了大锅的作用，一起来看看吧。

女巫来了大锅的作用

女巫的大锅用来抽皮肤，制作皮肤，两种角色的装饰物穿搭。

其中卷轴图标的为这个卷轴其中的物品，随机出。

不同的卷轴，有不同的物品。另带有指定物品的为图纸，可以直接用材料合成。

材料在女巫的大锅右上角，材料为玩游戏获得。

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