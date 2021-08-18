泰拉瑞亚死人不会告密成就怎么做 死人不会告密成就攻略

2021-08-19 09:50:37 来源：互联网 编辑：佚名

泰拉瑞亚这款游戏中又不少成就，这次游戏1.4版本更新，游戏中有添加了一个死人不会告密成就，不少玩家不知道怎么做，下面就为大家介绍一下死人不会告密成就攻略，一起来看看吧。

泰拉瑞亚死人不会告密成就攻略

这个成就的解锁方法是在游戏中，打开死人宝箱后在十秒死亡。

死人宝箱和普通黄黄金宝箱长得差不多，可以身上带个压力板，这也就可以看到死人宝箱的电线了。

或者在地下看到黄金宝箱就直接开，不管是普通黄金宝箱还是死人宝箱。

开的时候要注意防御不要太高，不然10秒内死不掉，可以在开箱的时候把装备脱了。

特别需要注意的是，这个任务只能在单人模式中完成，即使是一个人玩多人模式也不算，只能单人模式完成。

以上就是关于泰拉瑞亚死人不会告密成就攻略的全部内容，这个成就不难做，只要找到成就的箱子打开就行。