人类humankind有哪些buff humankind的buff介绍

人类humankind是一款策略战旗游戏，但是游戏中拥有buff，很多玩家不知道游戏中有那些buff，下面就为大家介绍一下人类humankind的buff，一起来看看吧。
常见力buff
高地优势——+4力
跨河——-3力
夹击——+4力(主动打时触发)
每邻接一友方单位——+1力
单位每一等级——+1力
其他单位特性加力(例如重骑冲锋或者长生军特性)
负伤——-1力
重伤——-2力
以上就是关于人类buff的所有内容，buff能帮助玩家更好的进行游戏，玩家一定要利用好这些buff。
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