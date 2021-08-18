往日不再BND150怎么得 BND150获取介绍

2021-08-19 09:37:39 来源：互联网 编辑：佚名

往日不再游戏中有一把非常强力的武器BND150，不少玩家不知道这把武器怎么获得，下面就为大家介绍一下往日不再BND150的获取方式，一起来看看吧。

往日不再BND150获取介绍

往日不再中BND150这把枪械武器，是游戏二周目的奖励武器，因此玩家是没有办法在一周目的情况下玩这把武器的，只能等通关后的二周目才能获得。

这把枪单论斗力简直就是毫无缺点，但是它弹药是没有办法购买的，只能靠捡素材来获得，而游戏中能带在身上的素材上限又低。

BND150的爆炸弹头在满素材下一共可射击36发，爆风的最大击杀敌人数是10人即36x10=360人。

所有的暴走潮全部都能站在一万公里以外用爆炸弹偷光，包括剧情主线里的暴走潮。

爆炸弹除了能够偷暴走潮以外，本身的杀伤力也很高，绝大部分敌人都能一发炸死，除了breaker、reacher、熊哥、武装士兵以外都是一发解决，而且这把武器是AOE伤害不需要直接命中目标也行。

以上就是关于往日不再BND150武器获取方式的全部内容，不少玩家可能通关了一周目就没打算继续玩二周目，所以不知道有这把枪。