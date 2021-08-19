人类humankind8月18号更新了什么内容 8月18号更新内容一览

2021-08-19 09:30:50 来源：互联网 编辑：佚名

人类humankind这款游戏在8月18号进行了一次更新，更新内容还是比较多的，不少玩家不知道这次游戏更新了什么，下面就为大家讲解一下人类humankind8月18号的更新内容，一起来看看吧。

人类humankind8月18号更新一览

改动与新增

在新手与进阶教程中去除了无尽模式。

为最后四个教程视频添加字幕。

重要修复

修复了独立民族洗劫废墟时导致过回合卡主的问题。

修复了现代苏联在不是资源点的奇珍格子建造独特建筑时过回合卡主的问题。

修复了安装有EPIC时启动游戏闪退的问题。

修复了云存档无效的问题。

修复了地图编辑器中每次保存都会删除一个地区的问题。

其他修复

修复了当玩家没有足够战争支持度来宣战时的一个错误显示值。

修复了在第一次用户体验场景使用的是默认人物形象而非玩家自定义的形象的问题。

修复了对鹿自动战斗时可能出现错误的问题。

修复了资源图标在该资源被开采后可能不再显示的问题。

修复了单位带有残暴加成时进攻预测面板带有一条debug文本的问题。

修复了招募第一个文化独特单位时旁白字幕带有一条debug文本的问题。

修复了修复了多个叙事事件描述中问号的问题。

修复了AI奢侈性格的弹窗中带有一条debug文本的问题。

修复了外交记录中提出无条件和平带有一条debug文本的问题。

修复了加入一个使用了mod的多人游戏失败时提示信息不够明确的问题。

以上就是关于8月18号人类humankind的更新内容，更新的东西还是比较多的，最后祝各位玩家游戏愉快。