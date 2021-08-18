云顶之弈11.16赌VN怎么玩 赌VN阵容怎么搭配

2021-08-19 09:22:29 来源：互联网 编辑：佚名

云顶之弈11.16赌薇恩是一个比较流行的玩法，也是当前版本中非常容易上分的阵容，有不少玩家不知道这么玩，下面就为大家介绍云顶之弈11.16赌薇恩的玩法，一起来看看吧。

云顶之弈11.16赌VN玩法

赌薇恩是当前版本中一套非常容易上分的套路。这个玩法虽然吃鸡很难，但是吃吃烂分还是很简单的。

前期卖血拿羊刀飓风，剩下一件看光明装备，很多都可以用，光羊刀，光飓风，光帽子，法爆，水银，火炮甚至科技枪都能用。剩下全拿肉装给人马，一些回蓝装备可以给赏金。

阵容是薇恩锤石人马赏金四破败，加个艾希凑两游侠，五人口D出三星薇恩后升七挂泰坦和芮尔，人马锤石能升三最好也升三。

升8正常情况挂武器，有游侠转职就给赏金，挂韦鲁斯凑四游侠，有破败转职就给艾希 挂个德莱文或者佛耶戈凑六破败。

极端情况下七级可以把薇恩锤石人马赏金艾希泰坦全升3。

以上就是关于云顶之弈11.16赌VN玩法的全部内容，这套阵容在当前版本很受欢迎，感兴趣的玩家可以用这套阵容尝试一下。