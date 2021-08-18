神佑释放狂战士旋风斩怎么学 旋风斩怎么搭配技能

2021-08-18 16:13:25 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放狂战士是一个爆发非常高的角色，其中旋风斩是狂战士的一个强力招式，不少玩家不知道旋风斩怎么和其他技能搭配，下面就为大家介绍神佑释放狂战士旋风斩技能搭配，一起来看看吧。

神佑释放狂战士旋风斩技能搭配

主玩旋风斩神佑点勇者，灵韵缺的情况下优先勇者神佑第四个，旋风cd时候用全右键普攻。

但其实旋风斩输出拉胯，释放时间后打个三连斩了，但是旋风斩凑怒气快，伤害一跳4点怒气。

同时转三个目标可以直接满怒气，所以可以考虑1级旋风斩叠怒气用，高额怒气=25%伤害加成。

技能还是紧着斩杀和连斩点，主连斩和圆舞，副斩杀，旋风斩不需要多高，带的这四个技能。

爆怒用的圆舞，一次根据boss不同能跳2-3个伤害，怒气值用旋风斩来恢复即可。

职业技能也可以带血之渴望，因为愤怒爆发主要对斩杀收益高，对旋风斩不高，所以用血之渴望来把怒气换成血，而且旋风斩本身叠怒很快，可以弥补药品真空期。

以上就是关于神佑释放狂战士旋风斩技能搭配的全部内容，玩家也可以使用自己觉得强力的技能流派搭配。