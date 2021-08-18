英雄联盟测试服8月18号更新了什么 8月18号更新了什么内容

2021-08-18 16:03:15 来源：互联网 编辑：佚名

英雄联盟测试服在8月18号进行了一次更新，一般测试服更新完后离正式服也不远了，下面就为大家分享英雄联盟测试服8月18号的更新内容，感兴趣的玩家一起来看看吧。

英雄联盟测试服8月18号更新内容一览

英雄改动

海洋之灾 普朗克

烈火审讯(被动)

加速效果由全等级30%降低至15-30%。

枪火谈判(Q)

[调整]现在，算作远程的普攻。

火药桶(E)

充能时间由18/16/14/12/10秒提高到18/17/16/15/14秒。

最大充能数由全等级3提高到3/3/4/4/5。

暴击的效能由100%提高到125%。

影哨 阿克尚

赴险夺人(W)

被动：[移除]阿克尚阵亡的情况下，可以通过参与击杀触发恶人印记。

殇之木乃伊 阿木木

生命值成长由80降低至75。

护甲成长由3.8降低至3.5。

绷带牵引(Q)

充能时间由全等级14秒提高到16/15.5/15/14.5/14秒。

时间刺客 艾克

Z型驱动共振(被动)

对野怪的额外伤害由150%提高到200%。

痛苦之拥 伊芙琳

最终抚慰(R)

冷却时间由140/110/80秒降低至120/100/80秒。

冰霜女巫 丽桑卓

基础攻击力由53提高到55。

寒冰碎片(Q)

蓝耗由60/65/70/75/80降低至55/60/65/70/75。

唤潮鲛姬 娜美

冲击之潮(W)

基础伤害由70/110/150/190/230提高到75/115/155/195/235。

基础治疗量由60/85/110/135/160提高到65/90/115/140/165。

涤魂圣枪 赛娜

攻速收益由0.3提高到0.35。

赦除(被动)

暴击伤害150%提高到160%。

由自己击杀的小兵的灵魂掉落率由4.166%提高到8.33%。

迅捷斥候 提莫

毒性射击(E)

被动：基础伤害由11/22/33/44/55提高到14/25/36/47/58。

逆羽 霞

双刃(Q)

施法时间由0.25秒降低至0.25-0.1秒(基于额外攻速)。

暴风羽刃(R)

基础伤害由125/250/375提高到200/300/400。

法外狂徒 格雷福斯

穷途末路(Q)

蓝耗由60提高到80。

刀锋舞者 艾瑞莉娅

利刃冲击(Q)

治疗量的总AD加成由0.12/0.14/0.16/0.18/0.2降低至0.08/0.1/0.12/0.14/0.16。

影流之镰 凯隐

暗裔魔镰(被动)

暗影刺客：额外伤害由12-44%降低至8-30%。

曙光女神 蕾欧娜

日蚀(W)

基础额外护甲由20/25/30/35/40降低至15/20/25/30/35。

基础额外魔抗由20/25/30/35/40降低至15/20/25/30/35。

影流之主 劫

影奥义!诸刃(Q)

额外AD加成由1提高到1.1。

影奥义!鬼斩(E)

额外AD加成由0.8降低至0.65。

禁奥义!瞬狱影杀阵(R)

冷却时间由120/90/60秒提高到120/100/80秒。

装备改动

破舰者

生命值由300提高到400。

神圣分离者

攻击力由40降低至35。

巨蛇之牙

穿甲由18降低至12。

幽梦之灵

总价由3000降低至2900。

合成路线变更为锯齿短匕+考尔菲德的战锤。

攻击力由60降低至55。

[新增]+15技能急速。

智慧末刃

喧争：基础伤害由15-80(线性成长)降低至15-80(前8级为15，9级提高到25，之后线性成长)。

以上就是关于英雄联盟测试服8月18号更新的全部内容，可以看到这次更新的内容还是非常多的，不知道到了正式服会不会调整这么多内容。