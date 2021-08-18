人类前期怎么打仗 前期打仗怎么出兵

2021-08-18 15:49:54 来源：互联网 编辑：佚名

人类开局需要发展，也是打仗最激烈的时候，因为我们发展需要占领敌人的土地，土地占领的越早，发展的空间就越大，项目就为大家介绍人类前期打仗技巧，一起来看看吧。

人类前期打仗技巧

这个游戏前期的战争很有必要，前期领土很有必要，但是因为这是一个分数制游戏而且战争系统不能随时开战，所以雨露均沾很有必要，没必要把一个ai打到死，这个游戏金钱不是很重要最重要的是生产力和科技值。

游戏爆兵很快，在中期基本上两三个回合就能爆出来两支满编部队，而且部队移动力很高，机动性还是蛮强的。

游戏是行省制度，你拿不到可能就是因为那个资源在另一个行省，你可以派一个部队过去在那个行省粮锤比较多的地方建一个前哨站，然后再用影响力点数合并即可，那个行省就成了你城市的一部分。

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