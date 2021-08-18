神佑释放第二个战役成就怎么做 第二个战役成就

2021-08-18 15:39:51 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有许多成就供玩家挑战，成就需要玩家完成一定的条件才能完成，其中第二个战役成就不少玩家不知道怎么做，下面就为大家介绍一下神佑释放第二个战役成就攻略，一起来看看吧。

神佑释放第二个战役成就攻略

第二个战役任务有一个成就需要你穿"稀有部位装备"这个是要全身穿蓝装包含饰品，穿紫装是不会算进去的，我从交易所拉了3件蓝装才解完。

如果有蓝装解完成就再分解，不然就要去低等副本打装或用买的。

以上就是关于神佑释放第二个战役成就攻略的全部内容，希望各位玩家能够顺利完成这个成就。