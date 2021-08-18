SudoKats有哪些成就 SudoKats成就有什么

人类开局需要发展，也是打仗最激烈的时候，因为我们发展需要占领敌人的土地，土地占领的越早，发展的空间就越大，项目就为大家介绍人类前期打仗技巧，一起来看看吧。人类前期打仗技巧这个游戏前期的战争很有必要，前期领土很有必要，但是因为这是一个分数制游戏而且战争系统不能随时开战，所以雨露均沾很有必要，没必要把一

2021-08-18 | 0