炉石传说8月18号更新了什么 21.0.3版本更新了什么内容

2021-08-18 15:20:15 来源：互联网 编辑：佚名

炉石传说游戏已经在8月18号更行了，这次更新官方调整了不少卡牌，可能有不少玩家不知道更行了什么内容，下面就给大家分享炉石传说8月18号更新内容，一起来看看吧。

炉石传说8月18号更新内容

咒术洪流

费用变为3点(由2点上调)。

伊格诺斯

费用变为6点(由4点上调)，身材变为4/8(由2/6上调)。

黑眼

费用变“回”3点(由2点“回调”)，身材变“回”3/4(由2/3“回调”)。

战场军官

费用变为6点(由5点上调)。

科卡尔驯犬者

费用变为3点(由2点上调)，身材变为3/4(由2/3上调)。

花岗岩熔铸体

生命值变为4点(由5点下调)。

定罪(等级1)

费用变为2点(由1点上调)，等级2、等级3同。

血肉巨人

费用变为9点(由8点上调)。

灵魂窃贼

抽到时施放的牌不再触发其效果。

已消耗生命值的牌不再触发其效果(如场上有多个灵魂窃贼时)。

不可全额分解。

棱彩珠宝工具

圣盾随从回手、回牌库时不再触发其效果。

不可全额分解。

寻求指引

不再出现计算卡牌原始费用的bug(一律计算使用时的实际费用)。

不可全额分解。

bug修复列表

更新了灵魂窃贼的动画效果，现在仅当卡牌进入手牌时触发(不会为灵魂残片等抽到时施放的卡牌触发)如果抽到的卡牌已经消耗生命值而非法力值，动画也不再触发(例如你的场上有两张灵魂窃贼的时候)。

修复了灵能魔和卖花女郎的文本错误(效果不作改动)。

修复了将圣盾随从移回所有者手牌，以及将圣盾随从从手牌移入牌库时，棱彩珠宝工具能够触发效果的错误。

修复了寻求指引(牧师任务线)有时会计算卡牌的原始法力值消耗，而非实际法力值消耗的错误。

修复了恶魔猎手新兵系列版的眼棱无法在卡牌收藏中正确显示卡图的错误。

以上就是关于炉石传说8月18号更新的全部内容，不知道这次更新会不会让各位玩家调整牌组，最后祝各位玩家游戏愉快。