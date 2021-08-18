九十六号公路爱猫人士成就怎么做 爱猫人士成就完成攻略

2021-08-18 15:06:42 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路游戏中爱猫人士这个成就比较有意思，谢谢有不少玩家是在无意中完成的吧，下面就为大家介绍一下九十六号公路爱猫人士成就的完成方法，一起来看看吧。

九十六号公路爱猫人士成就

在游戏开始后的第二个任务中，我们可以在营地里遇到一个猫。

这时去抚摸它就可以直接完成这个成就了。

以上就是关于九十六号公路爱猫人士成就的全部内容，想要完成游戏全成就的玩家不要错过了。