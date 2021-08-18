上行战场菜谱任务在哪接 菜谱任务怎么做

2021-08-18 15:00:17 来源：互联网 编辑：佚名

上行战场游戏中有不少支线任务，其中有个任务需要玩家拿到菜谱，但是有不少玩家不知道菜谱任务在哪里接，下面就为大家介绍一下上行战场菜谱任务攻略，一起来看看吧。

上行战场菜谱任务攻略

菜谱的支线玩家需要到兴奋镇接任务，首先要解锁这个区域才能在镇上找到需要的NPC。

找到佛拉明戈，然后与他进行交谈，交谈后升级剧情。

然后前往厨师的居所，在那里拿到食谱，食谱位置在搜索范围内，也就是卧室睡床旁边的桌子上就可以找到，收集到食谱后，剧情升级。

以上就是关于上行战场菜谱任务攻略的全部内容，没完成的玩家可以按照以上的流程进行任务。