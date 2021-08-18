九十六号公路多放些石头成就怎么做 多放些石头成就完成攻略

2021-08-18 14:51:35 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路这款游戏中的成就有些非常隐蔽，其中就有一个多放些石头成就，这个成就可能有不少玩家都没听说过，下面就为大家分享九十六号公路多放些石头成就的攻略，一起来看看吧。

九十六号公路多放些石头成就攻略

多放些石头是游戏中一个比较有趣的隐藏成就。

当您到达 96 号公路时，附近会出现一个瀑布和一个洞穴。

洞中有一个石山，每次到达那里都需要添加一颗石头，以此类推 3 次就能完成。

以上就是关于九十六号公路多放些石头成就的全部内容，是不是看上去非常简单，但是有多少玩家能想到呢。