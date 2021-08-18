暗黑破坏神2重制版怎么用手柄 手柄怎么操作

2021-08-18 14:45:07 来源：互联网 编辑：佚名

暗黑破坏神2重制版这乱游戏即将在9月份发售了，相信有不少玩家是主机党吧，到时候需要用手柄操作，下就为打架分享一个暗黑破坏神2重制版手柄操作的技巧，一起来看看吧。

暗黑破坏神2重制版手柄操作技巧

键鼠与手柄的操作角度不同，前者是上帝视角，而后者是主角视角，但对玩家来说，一切都只需要「产生效果」。

因此主机版游戏关闭了寻路功能，玩家可以尝试走进墙壁或是在碰撞物品上移动，这项操作也让玩家能更轻易地躲避来自对手的攻击。

暗黑2具备耐力系统，耐力耗尽就无法奔跑，倘若根据摇杆推动的力度来改变移动方式，会使得“单纯走路”变得过于困难。因此官方最终选择了“切换”功能，玩家能有意识地选择步行，而不是奔跑。

没有鼠标指针时，玩家少了能引导游戏进行攻击的媒介，游戏中会通过摇杆、随时用一个巨大锥体扫描游戏场地，用各种等级替目标进行排序：怪物、物品、玩家可以与之互动的目标、其他玩家、角色尸体等等。

优先顺序会依据职业进行调整。比如，相较于其他职业，死灵法师可能会更倾向优先考虑尸体。

但如果向玩家展示所有不同的目标选项，就会出现信息过多的情形，因此就只向玩家展示他们的主要目标。

游戏中，劫掠死亡怪物身上的战利品，和击杀怪物同样重要。利用键鼠操作非常方便，但对部分玩家而言，按住手柄上的按钮不放可能不太舒服，因此游戏不再默认需要按住物品标签按钮(该操作依然存在)。

使用手柄时，物品名称会根据时间和距离显示给玩家。这表示假如有项物品就在玩家附近，便会一直于画面上显示。而当有物品掉落时，其名称将会短暂保留在屏幕画面上。

至于如何捡起物品，官方增加了慢速行走的功能，让玩家能停在地上不同物品之间，选取自己想要的特定物品，让主机上的战利品劫掠体验更加便利。

原版暗黑2触发能力的操作比较迂回，有了手柄，就能直接利用按钮触发。

屏幕下方的「托盘」里有类似《暗黑3》的能力显示方式，而玩家也可以按住左扳机，提供额外六个槽位的存取权限，总共12个槽位可以快速启动任何能力。

手柄上的按钮比键盘少得多，因此官方花了许多时间权衡按钮的配置问题，确保最容易触及的按钮可以触发关键能力。根据PC手柄玩家的意见回馈，目前游戏的手柄方案还是比较可靠的，有些细节问题依然需要继续努力解决。

以上就是关于暗黑破坏神2重制版手柄操作的全部内容，希望能帮到大家。