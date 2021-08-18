永劫无间长剑怎么连招 长剑有什么招式

2021-08-18 14:33:15 来源：互联网 编辑：佚名

永劫无间中长剑一直都有不少玩家使用，在游戏版本更新后出场率变的更高了，很多刚入坑的玩家不知道长剑怎么用，下面就为大家介绍一下永劫无间长剑的连招，一起来看看吧。

永劫无间长剑连招

右键平A，shift闪避，右键平A，升龙，空中左键两下平A，落地后跳A，右键下劈。

这套连招是当前版本长剑最高伤害的连招，通过长剑右键平A的僵直接升龙打出COMBO。

同样可以看情况在蓄力后用闪避取消骗振刀再接上这套连招。

以上就是关于永劫无间长剑连招的全部内容了，长剑的剑气的范围和伤害都很可观，具有很强的追击能力。