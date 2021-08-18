荒野大镖客28月17号更新了什么内容 8月17号更新内容一览

2021-08-18 14:23:06 来源：互联网 编辑：佚名

荒野大镖客2游戏每个星期都会更新全新的内容，可能有不少玩家不了解游戏在8月17号更新了什么内容，下面就为大家分享一下荒野大镖客28月17号更新内容，一起来看看吧。

荒野大镖客28月17号更新内容

加成

1.血染之财任务与游历边境劫任意营地农庄+2倍 RDO 和经验。

福利

1.拜访任意自由模式任务联络人，并完成其任意任务送一款 15 级或以下的指定手套。

2.购买第二张快枪通行证送 300 RDO 和2000 角色经验。

3.一百级以上的玩家达成低荣誉值，将在 72 h内解锁“咱们来单挑”表情动作。

4.一百级以上的玩家以高荣誉值开始并维持至一周，即可免费解锁“开怀大笑”表情动作。

5.上线送 3 份强效疗伤药和 3 瓶特效神奇补剂。

折扣

诊所出售的所有消耗品5折。

所有多用途马、快速旅行点、投掷武器、蒙面巾和纳扎尔出售的职业外观7折。

以上就是关于荒野大镖客28月17号更新的全部内容，整体来说更新了不少内容，让不少玩家又有了新的动力。