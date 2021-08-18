九十六号公路出入境答案是什么 出入境答案一览

2021-08-18 13:56:20 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路是一款公路第一人称冒险游戏，游戏中玩家必须逃离一个处在崩溃边缘的动荡国度，玩家每次出入边境都要回答问题，有些边境的答案玩家不知道是什么，下面就为大家分享九十六号公路出入境答案一览，一起来看看吧。

九十六号公路出入境答案一览

出入境登记问题答案要点——

①进入前记好你的号码。

譬如我是13号，进去后其中一个问题就是你的号码。

②你的小孩5岁了。

是的，如果你选了14岁的角色，这题必死。

③黑色旅革命爆发时间在198x年。

就是你所处时间点的十年前。

④总统是泰拉德。

没什么好说的，记住一个泰就行了。

⑤出境工作5年。

切记是5，多了少了都必死。

⑥桑亚是电视台主持人。

相信没人不清楚。

⑦有没有听黑色旅的广播之类，一律没有。

并且你的爱好是“和爱国人士一起巡逻”

重点来了，测试你的人最后会诈你。

说“我们已经知道你说的话有问题，你还有什么要补充的么。”

一定要写没有!!!

蛇头出境要点——

①身上带够足够钱!

这条线非常花钱，身上至少有70块再考虑。

②中间遇到一个小哥，带上。

这小哥如果你不带，必死，原因就不剧透了。

杰拉德和你玩游戏的要点——

①冷冷热热游戏的目标是打开出租车后备箱。

这游戏我在现实中基本没接触过，但不影响我会玩。

②被杰拉德逼问时，不停选你不是黑色旅，并且不停聊他女儿的事情。

最后他会放过你。

以上就是关于九十六号公路出入境答案的全部内容，可以看到游戏中的问题和答案还是非常多的，玩家可以将以上内容复制下来到要用的时候直接查看即可。