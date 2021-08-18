喋血复仇嚎叫者怎么打 嚎叫者打法介绍

2021-08-18 11:26:54 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中嚎叫者是属虚特殊感染者，嚎叫者没有太大的攻击欲望，但是每次看到你都会大声吼叫，源源不断的召唤僵尸来攻击你，非常头疼，下面就为大家介绍喋血复仇嚎叫者的打法，一起来看看吧。

喋血复仇嚎叫者打法介绍

嚎叫者不难打，但是很容易被他喊出更多的僵尸来造成麻烦。

所以如果一个“嚎叫者”出来了，要是不能直接秒掉他，最好就小心点绕开，除非他在你必经之路上，否则对付他是很亏的事情。

实在不行的情况下，建议与你的同伴一起来攻击，尽快消灭它而不让它发出警报。

另一种杀死嚎叫者的方法是用刀刺他的红脖子，这样会对他造成短暂晕眩，让你有一点安全的输出时间。

以上就是关于喋血复仇嚎叫者打法的全部内容，希望能帮到各位玩家。