喋血复仇近战流用什么卡牌 近战流卡牌怎么选

2021-08-18 11:20:48 来源：互联网 编辑：佚名

喋血复仇游戏中很多玩家都喜欢玩近战流，近战流的特点就是伤害高，玩起来非常爽快，但是高难度很容易被敌人围殴致死，这时候就要搭配好卡牌，下面就为大家介绍喋血复仇近战流的打牌选择，一起来看看吧。

喋血复仇近战流卡牌选择

击球员就位：+50%近战伤害，+5生命值。

加血又加输出，近战流没有理由不首发或者次发这个天赋。

尖端：+25%近战伤害，使用近战武器时+10%伤害抗性，-20%弹药容量。

都用近战了，扣弹药容量不太关键。因为要触发加防效果，需要一直拿着近战武器，所以小刀嫖10%减伤是不用想了。也是很强的天赋，组合起来，总共+75%攻击和10%防御。

纯近战在没有好的武器选择的情况下，可以带小刀卡扔掉所有武器，这是小刀会成为你的主武器，就可以吃减伤BUFF了。

以上就是关于喋血复仇近战流卡牌选择的全部内容，玩家可以自由搭配任何卡牌进行游戏。