神佑释放游侠怎么打PVP 游侠PVP打法介绍

2021-08-18 11:07:06 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放游戏中有五大职业，其中游侠打架能力很强，但是比较吃操作，有点玩家不知道游侠怎么打架，下面就为大家介绍一下神佑释放游侠PVP的打法，感兴趣的玩家一起来看看吧。

神佑释放游侠PVP打法

首先是大家普遍认为狼更适合PVP，因为他的机动技能减CD。

而弓箭除掉处决还有两个技能都是大家视角里可以用到的。但是由于这个游戏没有解控，以及近战攻击也要站桩施法的情况，其实近战要想追上弓箭本身是个很难的事情。

在1V1的情况下，其实弓箭的后跃射击的位移，后跃射击提供的位移才是最多的，连摁可以触发第二段跳跃并可以用方向键控制跳的方向，后跃的击退，处决的击倒闪光箭的晕，已经足够保证近战追不上你了。

所以其实对于机动技能的依赖度也许没有大家想象的那么高，在PVP方面，狼游侠更加灵活，新月游侠杀人更快。

此外如果去看兄弟会的天赋还有时装给的PVP属性就会发现，神佑PVP基本上鼓励攻击出暴击的情况。所以目前我们觉得垃圾的减少暴击伤害的防御装备不一定真的没有用处，尤其是对近战来说。

以上就是关于神佑释放游侠PVP打法的全部内容，玩家可以选择自己喜欢的流派去打pvp。