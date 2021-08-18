神佑释放冰法怎么快速刷怪 冰法怎么高效率刷怪

2021-08-18 10:57:51 来源：互联网 编辑：佚名

神佑释放法师是游戏中的亲儿子角色，其中冰法流派的法师刷怪效率很高，不少玩家不知道怎么快速刷怪，下面就为大家介绍神佑释放冰法高效率刷怪技巧，一起来看看吧。

神佑释放冰法高效率刷怪技巧分享

野外刷怪

主要思路是先拉怪将其聚在一起，检查下蓝量够不够一个暴风雪的，等怪硬直时先开暴风雪，往前翻滚出暴风雪范围不远处。

马上开增幅，等怪往你面前走开冰环，然后往后走。此时怪在你开冰环时会被击退至暴风雪范围内，与你冰环产生的冰霜风暴重合。

如果还有残余，由于暴击会减冷却，等冰环好再放一次即可，基本可以做到秒杀。

打boss

主要思路是先手开暴风雪，然后马上增幅+冰环。由于增幅可以回满蓝和加暴击，利用暴击减冷却和冰霜风暴内减消耗，不停打出冰环造成巨额伤害。

在增幅冷却时，注意等冷却完要保证增幅和冰环，或暴风雪可以同时释放。

次选思路适用于不适合贴脸打boss或自身血量很低要稳一手时，此时少用冰环，以增幅+冰枪为主，暴风雪为辅，从而拉开距离，等贴脸不危险和自身血量健康时再回归主要思路。

以上就是关于神佑释放冰法高效刷怪的全部内容，冰法刷怪效率是高但是要控制蓝量，不要贪，不然没蓝了很容易被小怪包围打死。