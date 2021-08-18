致命躯壳要什么配置 配置要求高不高

2021-08-18 10:48:32 来源：互联网 编辑：佚名

致命躯壳这款游戏啊在今天（8月18号）就要发售了，游戏画面非常不错，相信有不少玩家都将这款游戏放到购物车里了吧，下面就为大家介绍一下致命躯壳的配置要求，一起来看看吧。

致命躯壳配置要求

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 7 SP1 or newer

处理器: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA GTX 970 or AMD Radeon R9 290

存储空间: 需要 12 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10

处理器: Intel Core i7 or AMD Ryzen 7

内存: 16 GB RAM

显卡: NVIDIA GTX 1070 or AMD Radeon RX Vega 56

存储空间: 需要 12 GB 可用空间

以上就是关于致命躯壳配置要的全部内容，这款游戏的配置相对来说不算高，游戏的优化也不错，只要不是太老的电脑都能流畅运行。