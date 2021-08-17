赛博朋克2077v1.3更新了哪些内容 v1.3更新内容介绍

赛博朋克2077最近来个一次大更新，更新的内容很多，还包括几个免费的DLC，不少玩家不了解更新的内容，下面就为大家分享赛博朋克2077v1.3更新内容，一起来看看吧。
1.3 版本包含以下免费DLC(可以在设置的“额外内容”标签下找到)：
- 强尼·银手的替换外观
- 多层合成皮走私飞行员夹克、荧光朋克夹克 - 均可以在完成任务“扬名立万”并且收到维克多的消息后去 V 公寓的储藏处找到。默认品质为稀有/不朽，同时也会解锁制作更高品质同名装备的制作规范。
- 天穹石英“强盗” - 在完成任务“死城”并且收到达科塔或者罗格的消息后，作为奖励获得或者购买获得(取决于玩家做出的选择)。
如果你没有收到消息，首先请确保自己位于恶土区域，然后远离达科塔的车间。同时达科塔需要过两天才会联系玩家。
游戏改进：
- 改善开车时的小地图缩放水平，放大缩放倍数，便于驾驶。
- 高级动物 - 大幅增加屏幕上显示蓝天和天使照片的时间，方便玩家选择。
- 添加了一个在人物技能树里重新分配专长点数的按钮。
- 所有平台自动存档的栏位数量从 10 个增加到 20 个，快速存档的数量从 3 个增加到 10 个。
- 在日志条目里添加了数据库链接。
- 添加了有助于缓解/避免晕动症的辅助选项：画面中心定位点遮罩。该选项可以通过设置 → 界面 → 画面中心定位点遮罩来开启。
- 现在中间人联系 V 推销车辆的频率会减少。
- 改善了 PlayStation 4 平台上的屏幕空间反射，减少颗粒效果。
- 为背包里的任务物品添加了筛选条件。
- 现在其它任务物品下的任务物品标签在完成相关任务后会被移除，允许玩家出售或者丢弃。
- 现在玩家可以用鼠标在物品栏里旋转 V 的模型。
- 现在玩家制作了快速破解再把它丢弃后，依然可以制作该快速破解。
- 为义体添加了装备比较的提示内容。
- 改善了玩家购买的义体未满足装备等级需求时的通知。
- 现在玩家可以批量升级制作组件。
- 在 V 的公寓中为小不点儿添加了新的睡觉地点。
- 现在当玩家扛起 NPC 时藏尸点会变红而不是灰化。
- 现在地雷被拆除后图标会灰化。
- 现在可以在扛着 NPC 的情况下使用电梯。
- 当你凝视深渊时 - 更新了巴里的外观，现在变得更加独特。
- 现在制作更高品质的同名物品时，如果物品栏里存在基础物品，那么它们将会和其它组件一样以绿色高亮。
平衡性调整：
- 敌人的探测时间现在取决于游戏难度。简单和普通难度下的敌人将会更慢地发现玩家。非常困难难度下敌人现在会很更快地发现玩家。
- 非常困难难度下的敌人在“戒备”状态下搜索时会变得更有攻击性。
- 增加了金色狠婆娘(杰克的不朽手枪)的属性。
改善了制作系统，随机品质的物品属性会根据玩家的制作技能提升。现在无法通过反复刷制作来获得品质超出相应制作技能水平的物品。
- 现在物品的使用等级会随着每次升级而增加。请注意，该修正会影响已升级的物品。不满足等级需求的已装备物品依然可以正常穿戴，但是在卸下之后将无法再次装备。
现在玩家可以在义体医生那里买到义体：光学迷彩。
- 现在稀有品质的统一制作规范只能在任务“有组织犯罪活动嫌疑：老虎尾巴”期间获得。
游戏性：
调整了多个专长的功能：
- 现在专长“倒地不起”可以对击倒和失衡的 NPC 起效。
- 现在专长“安全距离”可以让玩家对自己的闪光弹免疫。
- 现在专长“疯狂科学”可以增加所有物品的售价。
- 现在专长“黑客主宰”可以让玩家获得一个史诗快速破解：诱敌信号。
- 现在任务“镜子中”的吉他将无法拆解，并且在拥有专长“变废为宝”时也不会自动拆解。
- 现在专长“机甲回收”可以正常起效，让玩家有一定几率拾取到武器配件。
此外还有各平台的稳定性和性能的提升、UI方面的改进、图形、音频和动画优化、环境和关卡修正、任务调整等大量的更新。
以上就是关于赛博朋克2077v1.3更新的全部内容，这次更新的内容还是非常多的，看的出官方对这款游戏还是很用心。
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