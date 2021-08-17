九十六号公路怎么逃比较安全 逃跑方法介绍

2021-08-18 10:28:16 来源：互联网 编辑：佚名

九十六号公路这款游戏中不少场景玩家都需要逃跑，出现突发事件玩家都需要做好逃跑的准备，不少玩家不知道怎么逃比较安全，下面就为大家分享九十六号公路逃跑方法，一起来看看吧。

九十六号公路逃跑路线

1.和那两个劫匪抢银行的时候，有人敲你门不要开，就可以获得那个女的被刺杀的地点，逃走的时候把自己一直坐的椅子搬起来然后到通风管道那里选择攀爬就可以逃走了。

2.逃跑方式我目前只试了两种，如果选择卡车逃跑的话一定要满血，进车以后躲到箱子后面，然后警犬进来以后系统会自动让你去车下面趴着30秒按住鼠标左键憋气，如果不满血的话会直接憋死(少一格血好像也行)。

另一种翻山跑的话，至少要只掉一血，(这个有运气概率如果运气不好会直接摔死)然后记得途中睡一觉，就跑了。

3.走蛇头偷渡的话要50块钱，没钱的话后面有个孩子可以一起走，之后可以牺牲他帮你逃走。隧道的话要获得男孩的黑客技能，直接走就行，警卫会被锁在里面。

以上就是关于九十六号公路逃跑的全部内容，玩家可以自己选择逃跑方法。