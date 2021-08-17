云顶之弈11.16铁甲盾骑武器怎么搭配阵容 铁甲盾骑武器玩法介绍

喋血复仇游戏中目前总共有8个角色，每个角色都有自己的特点，不少萌新玩家不知道什么角色好用，西面就为大家介绍一下喋血复仇新手角色选择，刚接触游戏的玩家来看看吧。喋血复仇角色选择推荐个人觉得最好用的角色还得是伊凡杰洛配几个耐力卡基本上不缺耐力，配个霰弹枪或冲锋枪在队友三趴后经常溜怪而且不会被追上，60秒

2021-08-16 | 0